Wetzlars Trinkwasser ist auf Jahrzehnte gesichert

Über die beiden Hochbehälter Stoppelberg I und II wird rund ein Drittel der Haushalte in der Wetzlarer Kernstadt versorgt. Die Enwag kümmert sich um insgesamt 17 Hochbehälter, hinzu kommen 290 Kilometer Leitungen, viele Pumpen, Schieber und Druckminderungsanlagen.

Das Wasser, das der Versorger an die etwa 12 500 angeschlossenen Haushalte, Gewerbebetriebe und Einrichtungen liefert, stammt zu einem Teil vom vorgelagerten Wasserlieferanten, dem Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (ZMW). Außerdem fördert die Enwag an acht Standorten selbst: aus vier Brunnen, zwei Quellen und zwei Stollen in Oberbiel, Hermannstein, Blasbach, Nauborn und Naunheim.

Vom Stoppelberg aus, dem höchstgelegenen Speicher unter den 17 Hochbehältern im Stadtgebiet, versorgt der ZMW außerdem die Gemeinden Hüttenberg und Schöffengrund (mit Ausnahme von Oberwetz), mit Trinkwasser.

Der ZMW ist mit 70 Prozent an Stoppelberg II beteiligt, der auch als Zwischenspeicher für die Fernleitung dient, und entsprechend an den Kosten beteiligt.