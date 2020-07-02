Donnerstag,
02.07.2020 - 15:30
2 min
Wetzlars Wassergebühr soll bis Ende 2021 stabil bleiben
Gute Nachrichten für alle Wetzlarer Hauhalte: Die Wassergebühren sollen bis Ende 2021 zumindest nicht erhöht werden.
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
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