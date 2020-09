Wie das Abwasser in der Steindorfer Kläranlage glasklar wird

Azubi Jan Rosenkranz mag besonders die praktische Arbeit auf der Kläranlage, hier überprüft er eine Einstellung an der Phosphatmessung im Belebungsbecken. Foto: Pascal Reeber

In Teil 6 unserer Serie steigen wir in die biologische Stufe der Abwasserreinigung ein (hervorgehoben). Hier sind die Denitrifikation (rundes Becken) und die Belebungsbecken die zentralen Etappen. Die braune Farbe erhält das behandelte Abwasser übrigens durch die in den Becken lebenden Bakterien. Foto: Reeber, Bearbeitung: Steinhaus