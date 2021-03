Wie finden Sie Wetzlars Kulturangebote?

Wetzlar hat als Kulturstadt viel zu bieten, etwa die Wetzlarer Festspiele - hier ein Foto vom Auftritt der "White Eagles" im Rosengärtchen im Jahr 2019. Archivfoto: Steffen Gross

WETZLAR - Unter der Fragestellung "Welche Kulturstadt wollen wir sein?" ruft die Stadt Wetzlar im Rahmen der Erstellung einer Kulturkonzeption zur Beteiligung auf.

Der erste von mehreren Workshops sollte im Februar 2021 stattfinden, wurde aber aufgrund der Pandemielage verschoben. Dennoch lädt die Stadt bereits zur Beteiligung am sogenannten "Kulturentwicklungsprozess" ein. "Wir wollen uns gemeinsam mit den Wetzlarer Kultureinrichtungen und den vielen Ehrenamtlichen unserer Stadt auf den Weg machen, eine Zukunftsvision für die Kulturarbeit zu erarbeiten", sagt Kulturdezernent Jörg Kratkey.

Die Zukunft der ehrenamtlichen Arbeit

"Es gibt", so Kratkey weiter, "diverse Aufgaben und Herausforderungen, die nach gemeinschaftlichen Antworten verlangen, etwa die Förderung der Teilhabe am kulturellen Leben oder die Zukunft der ehrenamtlichen Arbeit." Man habe sich deshalb bewusst für einen beteiligungsorientierten Prozess entschieden.

Im ersten Schritt der Beteiligung führte die Agentur "Kulturgold" aus Stuttgart, die auf Kulturentwicklungsprozesse spezialisiert ist und den Prozess auch künftig unterstützen wird, Interviews mit ausgewählten Vertretern aus Kultur, Politik und relevanten angrenzenden Bereichen wie Bildung oder Tourismus.

Die Ergebnisse dieser Befragung sind unter www.wetzlar .de/kulturkonzeption einsehbar und lassen eine erste Einschätzung darüber zu, wo die Stärken und Herausforderungen der Kulturarbeit in Wetzlar liegen. Bei einem groß angelegten Workshop, der für Februar geplant war, sollten weitere Vertreter aus dem Kulturbereich und interessierte Bürger die Möglichkeit erhalten, die Ergebnisse zu kommentieren und vor allem Ideen einzubringen und gemeinsam erste Projekte zu entwickeln.

"Wir müssen aktuell davon ausgehen, dass ein solcher Workshop mit 50 und mehr Personen nicht vor dem Sommer möglich sein wird. Dennoch wollen wir die Zeit nutzen, um an der Kulturkonzeption zu arbeiten", berichtet Kulturamtsleiterin Kornelia Dietsch. Deshalb wurde auf der städtischen Website die Möglichkeit eingerichtet, die Ergebnisse aus der Befragung zu kommentieren und weitere Anregungen zur Frage zu hinterlassen, welche Themen rund um Kunst und Kultur in Wetzlar in der Kulturkonzeption abgebildet sein sollten.

Viele Fragen seien dabei grundsätzlich denkbar, etwa "Welche Angebote wünschen Sie sich persönlich für die Zukunft?", "Wie bewerten Sie das aktuelle Angebot?", "Wie steht es um die Teilhabe der Wetzlarer Stadtbevölkerung am kulturellen Leben?" oder "Wie sehen Sie die Zukunft der ehrenamtlichen Kulturarbeit in Wetzlar?".

Austausch mit

ausgewählten Zielgruppen

Des Weiteren ist geplant, im Frühjahr mit ausgewählten Zielgruppen in den Austausch zu gehen. "Wir wollen beispielsweise in Erfahrung bringen, welche Sicht Jugendliche oder auch Menschen mit internationalen Wurzeln auf Wetzlar als Kulturstadt haben", erläutert Dietsch.

Auch der Beirat, der den Prozess und seine Ergebnisse kritisch begleitet, legt großen Wert auf eine möglichst breite Beteiligung. Kulturdezernent Kratkey, der auch Vorsitzender des Beirats ist, wünscht sich eine gemeinschaftlich erarbeitete und getragene Kulturkonzeption. Dafür brauche es Ideen- und Impulsgeber ebenso wie Kritiker sowie Multiplikatoren.