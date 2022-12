4 min

Wie gefragt sind die Einkaufsstädte im Lahn-Dill-Kreis?

Ein aktueller Gewerbe-Mietspiegel zeigt, wo die Ladenmieten am teuersten sind und deshalb die Nachfrage am größten ist. Erwartungsgemäß liegt das „Forum“ in Wetzlar an der Spitze.

Von Jörgen Linker Redakteur Dillenburg