Wie Putin in Wetzlar die Handarbeit fördert

Traditionell hängt die Wetzlarer Feuerwehr im Herbst die Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt auf: rund 5000 einzelne Lämpchen sitzen auf über 50 Bögen. Auch in diesem Jahr wird das so sein - allerdings gibt es Einschränkungen.

"Die Beleuchtung wird wie gewohnt vom ersten Advent bis zum 6. Januar in Betrieb sein", berichtet Rainer Dietrich, Geschäftsführer des Stadtmarketings. "Wir haben die Beleuchtung ja bereits vor einigen Jahren auf extrem stromsparende LED-Technik umgerüstet."

Allerdings gebe es mit Blick auf die Krise Veränderungen bei den Betriebszeiten. Statt bereits am Vormittag werden die Lampen nun erst um 15.30 Uhr eingeschaltet und bereits um 22 Uhr abgeschaltet (bisher 24 Uhr). "Die Beleuchtung gehört in Wetzlar fest zum Weihnachtsfest und ist ein wichtiger Teil des Stadtschmucks", so Dietrich. Die Entscheidung sei in Einvernehmen mit dem Magistrat erfolgt.