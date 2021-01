Wie voll sind die Schulen im Lahn-Dill-Kreis noch?

Das gewünschte Bild in Corona-Zeiten: leere Klassenzimmer. Schüler sollen per HomeschooIing unterrichtet werden. Dennoch sind von den über 30 000 Schülern im Lahn-Dill-Kreis noch einige in den Schulen - weil sie sich auf ihre Abschlüsse vorbereiten oder weil ihre Eltern keine Möglichkeit zur Betreuung daheim haben. Symbolfoto: Sascha Lotz