Wie Wetzlars OB-Kandidaten online um Stimmen kämpfen

"Aus Corona haben wir zwei Sachen gelernt", sagt Politikwissenschaftler Norbert Kersting: "Der klassische Posterwahlkampf ist wieder wichtig. Und der klassische Straßenwahlkampf ist total kompliziert, denn nicht mal der Bürgermeister wird hinter der Maske erkannt." Dafür gewinne das Digitale an Bedeutung. "Und das könnten die großen Parteien eher bedienen. Wir haben bei der Kommunalwahl in NRW einen Quantensprung gesehen, was die Online-Möglichkeiten angeht. Die Parteien nutzen aktuell Instagram oder Facebook deutlich mehr." Auf Bundesebene sei hier vor allem die AfD sehr aktiv. "Sie investiert stark, kommt damit an den klassischen Medien vorbei und baut sich damit ein Stück weit ihre eigene Welt." (pre)