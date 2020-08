Wiedergutmachung in der Lahnaue

Naturraum, Naherholungsgebiet und Agrarfläche: Die Lahnaue, hier zwischen Naunheim und Garbenheim, soll diese und weitere Funktionen erfüllen. Die Bank am Uferr in Sichtweite der Naunheimer Mühle ist einer seiner Lieblingsplätze in der Lahnaue: Lutz Adami ist seit 2013 Geschäftsführer der Lahnpark GmbH. Fotos: Pascal Reeber

Die Bank am Ufer der Lahn und in Sichtweite der Naunheimer Mühle ist einer seiner Lieblingsplätze in der Lahnaue: Lutz Adami ist seit 2013 Geschäftsführer der Lahnpark GmbH. Foto: Pascal Reeber