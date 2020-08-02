Sonntag, 02.08.2020 - 15:30
3 min
Wiedergutmachung in der Lahnaue
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
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LAHNPARK GMBH
Die Lahnpark GmbH wurde im März 2009 von den Städten Wetzlar und Gießen und den Gemeinden Lahnau und Heuchelheim gegründet. Wichtigstes und im Grunde einziges Ziel: die einvernehmliche Gestaltung und Entwicklung der Lahnaue2010 wurde dazu ein integriertes Entwicklungskonzept aufgestellt. Grundsätzlich sind die Kommunen für die Umsetzung konkreter Projekte zuständig, die Lahnpark GmbH vermittelt, dient der Absprache oder gewährt Zuschüsse.
Vorsitzende des Aufsichtsrates ist derzeit die Lahnauer Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel. Dieses Amt rotiert. Geschäftsführer ist seit 2013 Lutz Adami, stellvertretender Leiter des Amtes für Stadtentwicklung in Wetzlar.
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