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Mittwoch, 29.07.2020 - 15:00
2 min

Wiesen auf Friedhof wuchern einigen zu wild

In vielen Orten gibt es aufgegebene alte Friedhöfe. Was lässt sich aus den Flächen machen?

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Der alte Friedhof in Naunheim. Aus der Bürgerschaft gibt es Kritik am Pflegezustand der Anlage in der Ortsmitte, die mittlerweile ins Programm "Wilde Wiesen" aufgenommen ist. Foto: Pascal Reeber

Der alte Friedhof in Naunheim. Aus der Bürgerschaft gibt es Kritik am Pflegezustand der Anlage in der Ortsmitte, die mittlerweile ins Programm "Wilde Wiesen" aufgenommen ist. Foto: Pascal Reeber

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar Naunheim
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