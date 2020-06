Willkommen im Miniatur-Wunderland an der Lahn

Jetzt teilen:

Die Fertigung der ersten Kleinbildkamera in Wetzlar markierte den Beginn der Fotografie für jedermann. Was würde der seinerzeitige Erfinder Oskar Barnack wohl sagen, wenn er sehen könnte, dass die Kameras 100 Jahre später nochmals sehr viel kleiner geworden sind und nun sogar fliegen können? Er wäre wohl zumindest überrascht. Fliegende Kameras, komplexe Möglichkeiten der Bildbearbeitung für jedermann - die Fotografie des Jahres 2020 ist weit entfernt von ihren Ursprüngen. Statt nüchtern die Realität abzubilden, wird nachbearbeitet. Die Möglichkeiten sind aber auch wirklich verlockend: Ein kurzer Aufstieg mit dem Kopter, ein paar Minuten Nachbearbeitung - schon sieht die Wetzlarer Altstadt aus wie ein Viertel aus dem Miniatur-Wunderland in Hamburg. Ob sie dort aber auch das Stadthaus am Dom mitten in die Idylle gepflanzt hätten? Foto: Pascal Reeber