Winzige Mitarbeiter leisten Großes

Wenn das Abwasser am Ende der biologischen Reinigung angekommen ist, ist der Erfolg deutlich zu sehen: Aus einer grauen ist eine klare Flüssigkeit geworden. In den beiden runden Nachklärbecken (hervorgehoben) setzen sich die Bakterien ab und werden, weil es sich um die wichtigsten Mitarbeiter der Kläranlage handelt, teilweise zurück in die Denitrifikation und die Belebungsbecken (eckig) gepumpt. (Foto: Pascal Reeber)