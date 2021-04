"Wir haben keine Eile"

CDU und SPD sind im neuen Magistrat der Stadt mit jeweils drei ehrenamtlichen Stadträten und damit gleich stark vertreten, wenn die Größe des Gremiums unverändert bleibt. Das hatten wir am Dienstag berichtet. Und auf diesen Bericht eine Reaktion des früheren Magistratsmitglieds und Stadtältesten Carl-Peter Greis erhalten, der darum bat, den Sachverhalt mit dem zugrundeliegenden Text der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) exakter zu erklären. Das wollen wir tun.

In der Tat kennt die Hessische Gemeindeordnung keine Regierung und damit auch keine Regierungskoalition wie in unserem Text erwähnt. Der Magistrat ist Verwaltungsbehörde der Stadt, so nachzulesen in Paragraph 66 HGO. Er "regelt", so die HGO weiter, "alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft" und tut dies oft einstimmig. Allerdings zählt zu den Aufgaben des Magistrats auch, die Beschlüsse des Stadtparlaments auszuführen. So ist der Magistrat zumindest im weitesten Sinne ansatzweise mit einer Regierung vergleichbar.

Die Zahl der Mitglieder des Magistrats wird ebenfalls durch die HGO festgelegt: Es muss neben dem Bürgermeister (in Wetzlar Oberbürgermeister) als Chef der Verwaltung und Sprecher des Magistrats mindestens zwei Beigeordnete geben. Mehr sind möglich, dies regelt dann die Hauptsatzung der jeweiligen Stadt oder Gemeinde. In Wetzlar gab es in der am 31. März abgelaufenen Wahlperiode vier Hauptamtliche (OB und drei Dezernenten) sowie elf ehrenamtliche Stadträte. Dass es dabei bleibt, ist zwar möglich und auch wahrscheinlich, aber nicht in Stein gemeißelt. Das neue Stadtparlament könnte die Hauptsatzung und damit die Zahl der Stadträte ändern.

Bei der Zahl der Sitze im Magistrat gibt es keinen Automatismus. In Wetzlar wären die Forderungen der HGO mit vier ehrenamtlichen Stadträten erfüllt, denn in Paragraph 44 heißt es: "Die Zahl der hauptamtlichen Beigeordneten darf die der ehrenamtlichen nicht übersteigen." In der Praxis wird die Zahl der Stadträte aber so festgelegt, dass jede Fraktion des Parlaments mindestens einen Stadtrat erhält. "Für die Arbeit der Fraktionen ist es unerlässlich, zu wissen, was im Magistrat geschieht", sagt Greis.

Die hauptamtlichen Dezernenten sind vom Stadtparlament gewählt und können von ihm abberufen werden. Dazu ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig, sechs Monate nach der Wahl reicht eine einfache Mehrheit. Es sind zwei Wahlgänge durchzuführen (Paragraph 76 HGO). Grundsätzlich werden die Dezernenten aber bis zum Ende ihrer vollständigen Amtszeit bezahlt. (pre)