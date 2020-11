"Wir haben nichts erreicht"

Stein des Anstoßes: Seit anderthalb Jahren beklagen die Anwohner regelmäßige Ruhestörungen, Müll und andere Verstöße der Mieter im Haus Schulstraße 6 in Garbenheim. Foto: Pascal Reeber

WETZLAR-GARBENHEIM - Weil Spekulanten Häuser gekauft und überbelegt haben sollen, um die Preise zu drücken, greift die Stadt ein: Eine Vorkaufssatzung soll ihr die Chance geben, selbst Häuser zu erwerben und damit die Sozialstruktur des Stadtteils zu beeinflussen. Zuvor hatte es aus Reihen der Anwohner massiven Protest gegeben. Sie beklagten Müll und ständige Streitigkeiten mit Bewohnern eines mutmaßlich überbelegten Hauses.

Zugegeben, diese Ereignisse spielen nicht in Garbenheim. Geschildert wird eine Situation in Hanau. Dort gerät, so ein Bericht der Frankfurter Rundschau, ein ganzes Stadtviertel in Schieflage.

Marco Mensinger befürchtet eine solche Entwicklung auch in seinem Ort. Der Garbenheimer ist Initiator der Unterschriftensammlung gegen die Zustände in einem Haus in der Schulstraße. "Selbst wenn die Stadt das nicht einräumt, haben wir hier einen sozialen Hotspot", sagen Mensinger und sein Mitstreiter Önder Sarikaya. Müll, Lärm und offene Flammen sind die Hauptkritikpunkte der Nachbarn.

Für Mensinger lodert in Garbenheim sinnbildlich ein Feuer, das zu einem Flächenbrand werden könnte. "Gegenüber steht ein Haus zum Verkauf, weil die Bewohner verstorben sind", sagt er. "Wer wird es kaufen, wenn bekannt ist, was nebenan passiert?" Befürchtung des Anwohners: eine Negativspirale aus Leerstand und Verfall. Zurück nach Hanau: Dort haben die Stadtverordneten im September eine Vorkaufssatzung beschlossen. Die Stadt kann damit Grundstücke aufkaufen, ehe diese auf dem freien Markt veräußert werden - auch gegen den Willen der Besitzer. Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) wird mit den Worten zitiert, man wolle nicht zulassen, dass ein Viertel kaputtgemacht werde. Das Thema sei "Chefsache".

Für "seine" Stadtverwaltung hat Marco Mensinger diesen Eindruck nicht. Im Spätsommer hatte er sich, stellvertretend für die Bewohner des Viertels, an die Stadt gewandt und um Hilfe gebeten.

In der Folge gab es im Rathaus Gespräche. Nachbarn, Behörden und der Vermieter saßen bei Ordnungsdezernent Jörg Kratkey (SPD). Kratkey hat den Anwohnern mittlerweile schriftlich geantwortet und dargelegt, welche Behörde was tun kann und was eben nicht. Und Kratkey bittet die Anwohner, selbst zivilrechtlich gegen Missstände vorzugehen. Die Möglichkeiten des Zivilrechts nämlich seien deutlich weitgehender.

Misst die Stadt

mit zweierlei Maß?

"Bei den Dingen, die uns am meisten beeinträchtigen, haben wir nichts erreicht", bewertet Mensinger die Reaktion aus dem Rathaus. Etwa beim Lärm. Wenn es laut wird auf dem Nachbargrundstück, rufen die Anwohner die Polizei, denn laut wird es meist nachts oder wochenends. Die Polizei komme dann und ermahne. "Es werden aber nie Personalien aufgenommen", sagt Mensinger. "Wenn wir eine Anzeige schreiben wollen, hören wir, dass wir genau wissen müssen, wer der Verursacher ist. Wie sollen wir die Personalien feststellen, wenn es nicht mal die Polizei tut?"

Unzufrieden sind Mensinger und Sarikaya auch über die Reaktion zum Thema Feuer. "Die Stadt tut nichts, um uns zu helfen." Die Anwohner hatten sich darüber beklagt, dass bei Partys im Hof des Nachbaranwesens offene Feuer lodern, teils werde sogar Sperrmüll verbrannt. "Offenes Feuer im Hof ist nicht per se verboten. Es wäre durchaus erlaubt, dort Holz in sicherem Rahmen zu verbrennen", schreibt Ordnungsdezernent Kratkey. Die Nachbarn regt das auf. "Jedes Nutzfeuer muss vorher angemeldet werden", sagt Mensinger. "Aber hier, mitten im Ort, wo rundherum Häuser stehen und eine hohe Brandgefahr besteht, da darf ein Feuer gemacht werden."

Immerhin: Sperrmüll darf nicht einfach so verbrannt werden. "Wenn Sie so etwas feststellen, rufen Sie bitte die Polizei, damit vor Ort der Verursacher ermittelt und Anzeige erstattet werden kann", wird der Dezernent deutlich.

Für Marco Mensinger und die Nachbarn geht dies alles nicht weit genug. Man müsse die Ursache der Probleme bearbeiten, zum Beispiel durch regelmäßige Besuche eines Sozialarbeiters, fordern sie.

Ortsvorsteher Waldemar Droß (SPD) sagt auf Anfrage der Redaktion: "Ich empfehle dem Magistrat ein offensiveres Vorgehen." Gemessen an den Erwartungen der Nachbarn seien die rechtlichen Handlungsoptionen der Stadt aber sicherlich begrenzt. Zudem erkenne er an, dass sich der Magistrat mit der Angelegenheit wirklich intensiv befasst habe.

Droß blickt aber über den Einzelfall hinaus. Für ihn ist es höchste Zeit, dass sich Städte grundsätzlich mit der Frage befassen, was sie tun können, wenn sich Viertel negativ entwickeln - zum Beispiel, wenn leer stehende Häuser aufgekauft und billig weitervermietet werden. Auch der Ortsvorsteher hat vom Beispiel Hanau gehört. Stellt aber fest: "Für die Schulstraße ist das zu spät."