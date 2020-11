Wir wollen Ihre Beiträge zur Online-Fassenacht!

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Die ganze Fassenacht ist abgesagt. Die ganze Fassenacht? Nein!

Wir können zwar nicht tanzen, schunkeln und in vollen Kneipen feiern, aber der Frohsinn soll nicht ganz ausbleiben. Wir feiern einfach auf www.mittelhessen.de online Fassenacht! Als mittelhessisches Nachrichtenportal wollen wir alle Nutzer unserer unterschiedlichen Kanäle daran teilhaben lassen.

Elf Tage lang, vom 6. bis zum 16. Februar 2021 (Faschingsdienstag) möchten wir das Beste aus Ihrer Büttenredenfeder oder Ihrer Lieder- oder Spaßschmiede veröffentlichen, und zwar in Form von Videoclips, die auf www.mittelhessen.de zur Verfügung stehen, und in den Tageszeitungen und in den sozialen Netzwerken beworben werden.

Wer mitmachen will, sollte sich so bald wie möglich, jedoch spätestens bis zum 11. Januar 2021, bewerben - und zwar mit einem selbst gedrehten Video-Clip, einer Sounddatei oder einem Manuskript von Büttenrede oder Gesangsbeitrag.

Dass der Faschings-Frohsinn online eine Heimat haben kann, machen hier Redakteur Martin Heller und "Olaf" vor. Screenshot: Dennis Weber

Ihre Beträge sollten kurz und knackig, vor allem aber lustig sein, damit bei den Zuschauern trotz allen Corona-Ungemachs doch noch etwas Karnevals-, Faschings- oder Fassenachtsstimmung aufkommt.

Sagen Sie uns bitte in den nächsten Tagen und Wochen unter online-mittelhessen@ vrm.de, ob Sie mit von der Partie sein wollen.

Wenn genügend närrische Spaß-Poeten mitmachen, dann steht der mehrtägigen mittelhessischen Online-Prunksitzung auf der heimischen Couch nichts mehr im Weg.

Corona kann uns alle mal! Wir feiern online Karneval! Also dann: Machen Sie mit. Mit dreifach donnerndem "Mittelhessen - Helau!"