WM in Katar: Weihnachten statt Fußball in Wetzlar

Die Nachfrage ist nur sehr gering: Das Oberbieler Sport- und Modehaus Kaps verkauft in seiner Filiale in Wetzlar Deutschland-Trikots und offizielle WM-Fußbälle (li.). „Kein Katar in meiner Kneipe!“: Das „Shamrock“ in Wetzlar zeigt keine Spiele, auch kein Finale mit Deutschland (re.). (© Leonie Dittrich, „Shamrock“ Wetzlar)