Wo entstand dieses Foto?

Diese Aufnahme entstand im Jahr 1952 -? aber wo, das ist beim 846. Bilderrätsel die Frage. Foto: Hans-Georg Waldschmidt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (hgw). Zwar erwartet uns noch einmal ein warmes, hochsommerliches Wochenende, doch der nächste Winter kommt auch in Wetzlar ganz bestimmt. Dann sieht es in der Domstadt vielleicht wieder so aus wie hier auf unserem Foto aus dem Jahr 1962. Die interessante Aufnahme zeigt einen Teil der Wetzlarer Altstadt mit winterlichem Erscheinungsbild und ist die 846. Folge unseres historischen Bilderrätsels "(Er)kennen Sie Wetzlar?".

Als das Foto mit dem ungewöhnlichen Blickwinkel entstand, war dieser Bereich noch nicht zur Fußgängerzone umgewidmet worden. Wo ist das Rätselbild entstanden? Ihren Lösungsvorschlag schicken Sie bitte an die Wetzlarer Neue Zeitung, Kennwort Bilderrätsel 846, Elsa-Brandström-Straße 18, 35578 Wetzlar; E-Mail: lokalredaktion-wnz@vrm.de. Es gibt wieder drei Buchpreise zu gewinnen. Einsendeschluss für Folge 846 ist Mittwoch, 16. September.