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Mittwoch, 17.06.2020 - 14:00
3 min

Wo Radler in Wetzlar sogar schneller als Autofahrer sind

Gegen PS-starke Autos haben Radfahrer keine Chance? Denkste! Wer seine Routen durch Wetzlar geschickt plant, kann das Auto stellenweise übertrumpfen.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Vorteile für Radler und Fußgänger: Wer die Brücken über Dill und Lahn im Bodenfeld nutzt, der kann zwischen den Stadtbezirken Neustadt und Dalheim auf der einen Seite und der Innenstadt und dem Westend auf der anderen Seite gut abkürzen. Foto: Pascal Reeber

Vorteile für Radler und Fußgänger: Wer die Brücken über Dill und Lahn im Bodenfeld nutzt, der kann zwischen den Stadtbezirken Neustadt und Dalheim auf der einen Seite und der Innenstadt und dem Westend auf der anderen Seite gut abkürzen. Foto: Pascal Reeber

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