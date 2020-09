Woche der Nachhaltigkeit

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Die Stadtbibliothek Wetzlar, Bahnhofstraße 6, beteiligt sich bis Samstag, 26. September, an der Europäischen Nachhaltigkeitswoche. Am Donnerstag, 24. September, findet von 15 bis 18 Uhr ein Gartentag mit Infos rund ums Gärtnern, einer Saatgut-Bibliothek und einer Garten-Überschuss-Börse statt. Am selben Tag beginnt um 19 Uhr die Lesung "Sehnsuchtsort Garten - Prosa und Lyrik aus dem Paradies" mit dem Rezitator Michael Speckmann. Aktionen rund um das Fahrradfahren gibt es am Freitag, 25. September, von 16 bis 18 Uhr. Auch am Freitag ab 19 Uhr stellt Guido Block-Künzler seinen Foto-Reisebericht über seine Umrundung Deutschlands mit dem Fahrrad vor. Der Eintritt dazu und zur Lesung ist frei, um Voranmeldung unter Telefon 0 64 41-99 41 12 oder E-Mail an stadtbibliothek@wetzlar.de wird gebeten. "Nachhaltiger Konsum" ist das Thema am Samstag, 26. September, von 10 bis 13 Uhr. Kinder können aus Müll Kunstwerke basteln. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.