Wochenrückblick: 5G, Blaulicht und eine Baustelle

WETZLAR - Welche Themen standen in der Kalenderwoche 28 in Mittelhessen im Fokus? Ein Überblick:

Samstag: 27-Jähriger wird durch Messerattacke schwer verletzt

In der Nacht zum Samstag eskaliert in der Nähe des Weilburger Bahnhofs ein Streit: Ein 27 Jahre alter Mann wird mit einem Messer schwer verletzt.

Sonntag: B 277 in Dillenburg wird zur Ferien-Baustelle

Die marode Fahrbahndecke der B 277 soll zwischen der Einmündung Dillenburg-Au und dem Jahnknoten am Gymnasium komplett ausgetauscht werden. In den Herbstferien folgt Teil zwei der Arbeiten.

Montag: Mysteriöser Motorradunfall beschäftigt die Polizei

Ein mysteriöser Sturz bei Breidenbach. Ein Verletzter, der keine Hilfe will. Ein geklautes Motorrad. Und ein auffällig tätowiertes Pärchen. Wie das zusammenhängt, will die Polizei herausfinden.

Dienstag: Reitunfall in Eiershausen: Pferd und Reiterin verunglücken tödlich

Tödlicher Reitunfall in Eiershausen: Ein Pferd rutscht am MIttag auf unbefestigtem Boden aus und begräbt die Reiterin unter sich.

Mittwoch: Echte Beamte nehmen falschen Polizisten fest

Die Polizei nimmt einen 21-Jährigen aus Eschenburg fest. Er soll in Betrügereien im Zusammenhang mit falschen Polizisten verwickelt sein. Nun suchen die Beamten nach Geschädigten.

Donnerstag: Telekom startet 5G im Lahn-Dill-Kreis

5G kommt im Lahn-Dill-Kreis an: Antennen der Telekom sollen Smartphone-Nutzer in bislang elf Städten und Gemeinden mit dem neuen Mobilfunkstandard versorgen.

Freitag: Zwei 16-Jährige gehen auf Polizisten los

Weil sie betrunken und ohne Ticket im Zug unterwegs sind, bekommen es zwei Jugendliche am Donnerstagabend am Marburger Südbahnhof mit der Bundespolizei in Zivil zu tun. Beim Feststellen der Personalien drehen die 16-Jährigen auf.