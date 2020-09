Wochenrückblick: Angst vor zweiter Welle in Schulen steigt

Die Bilder der Woche: Karl-Josef Hildenbrand/Siegfried Gerdau/Sven Hoppe/Pascal Reeber/Harald Kaster/dpa

MITTELHESSEN - Meldungen über neue Corona-Infektionen in den heimischen Schulen häufen sich. Aus Sicht der Elternbeiräte fehlen entsprechende Konzepte zum Umgang mit dem Virus. Der Mord an einem 35-jährigen Mann in Biedenkopf sowie die geplante halbseitige Sperrung der B49 haben in dieser Woche für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt.

Samstag

Nicht infiziert - Hochzeitspaar berichtet über Feier

Sie sind negativ getestet und hoffen, "dass niemand richtig krank wird": Das Wiesbadener Paar, das in Mainz gefeiert hat, hat mit den Corona-Folgen seiner Hochzeit zu kämpfen.

In diesem Veranstaltungscenter in Mainz-Mombach fand die Hochzeit des Wiesbadener Paares statt, auf der sich etliche Gäste mit dem Coronavirus ansteckten.

Sonntag

Erste Corona-Fälle an Schulen in Wetzlar und Aßlar

Bei einem Schüler der Jahrgangsstufe 9 an der August-Bebel-Schule wurde das Virus nachgewiesen. An der Alexander-von-Humboldt-Schule ist ein Sechstklässler betroffen.

An der Wetzlarer August-Bebel-Schule wurde am Sonntag ein erster Corona-Fall bei einem Schüler der Jahrgangstufe 9 nachgewiesen.

Montag

Nach den Herbstferien droht in Schulen die zweite Welle

Die Sorge wächst: Zwei Wochen nach dem Schulstart üben Elternbeiräte deutliche Kritik an fehlenden Konzepten zum Umgang mit dem Corona-Virus.

Dienstag

Polizei findet Toten in Biedenkopf

Die Polizei hat einen toten Mann in Biedenkopf gefunden. Tatverdächtig ist ein 29 Jahre alter Mann aus dem Hinterland.

Die Staatsanwaltschaft Marburg und die Kriminalpolizei ermitteln derzeit gegen einen 29-jährigen Mann aus dem Hinterland. "Der Asylbewerber ist dringend verdächtig, am zurückliegenden Wochenende in Biedenkopf einen 35-jährigen Mann getötet zu haben", heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung vom Montagnachmittag.

Mittwoch

Was tun gegen Raser auf dem Herborner Schießplatz?

In Herborn machen Autofahrer am Schießplatz nachts mächtig Lärm. Es gab schon viele Beschwerden von Anwohnern. Außer der Polizei soll auch die Stadt einschreiten, fordern die Grünen.

Gemütliches, ruhiges Ambiente? Das kann man von den offiziellen Caravan-Stellplätzen am Herborner Schießplatz nicht behaupten. In der Camper-Szene wird davor gewarnt. Tagsüber herrscht dort viel Verkehr, und nachts machen außer den Autos auf der nahen Bundesstraße B 255 immer wieder auch Raser auf dem Schießplatz mächtig Lärm.

Donnerstag

Covid-19-Fall an Wetzlarer Grundschule

In der Grundschule in Wetzlar-Dalheim ist ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Laut Gesundheitsamt nahm er im ansteckungsfähigen Zeitraum am Unterricht teil.

Symbolbild. Archivfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Freitag

B 49 wird für 20 Monate halbseitig gesperrt

Jetzt geht es an der Taubensteinbrücke ans Eingemachte: Die Bauwerksverstärkung beginnt und bringt langfristige Einschränkungen für den Verkehr mit sich.