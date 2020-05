Wochenrückblick: Aufsehenerregende Fotos und Schweinehälften

Von Erdbeeren, über Gebete und einem Waffenlager: Das sind die Fotos zu den meistgelesenen Artikeln dieser Woche. Fotos: IGMG, dpa, Ulrike Sauer, Polizeidirektion Lahn-Dill, Jörg Fritsch

WETZLAR - Leckere Erdbeeren kommen gut an, ein Bild aus Wetzlar geht um die Welt, der Fund eines Waffenlagers in Driedorf zieht große Kreise und ein mit Schweinehälften beladener Lkw sorgt auf der A45 für Stau. Diese Themen haben unsere Leser in Mittelhessen besonders bewegt.

Erdbeeren locken auf Feld zwischen Dorlar und Waldgirmes

Leckere rote Früchte locken derzeit viele Besucher auf ein Feld zwischen Dorlar und Waldgirmes. Dort hat die Erdbeerpflücksaison begonnen - und das gefällt auch unseren Lesern auf mittelessen.de

700 Muslime beten auf Ikea-Parkplatz in Wetzlar

Am Dienstag kam eine kreative Corona-Lösung bei unseren Lesern besonders gut an: Muslime aus dem Wetzlarer Stadtgebiet haben am Sonntag das Festtagsgebet nach Ramadan auf dem Parkplatz des schwedischen Möbelhauses abgehalten. Dabei ist ein beeindruckendes Foto entstanden.

Von ganz Deutschland über Großbritannien über die USA bis nach Australien: Die beeindruckenden Bilder der Veranstaltung in Wetzlar haben wenig später weltweit für Aufsehen gesorgt. Zwischenzeitlich mehrten sich aber auch kritische Stimmen zu den Veranstaltern.

Pächterin am Seeweiher in Mengerskirchen gibt auf

Die Entscheidung der Pächterin des Freibads, Campingplatzes und Restaurants am Seeweiher in Mengerskirchen hat am Mittwoch unsere Leser bewegt. Denn Kirsten Düngen hat beschlossen, aufzuhören.

Waffenlager-Fund bei Driedorf: Polizei durchsucht Wohnungen

Vor drei Monaten tauchte bei Driedorf ein Waffenlager auf. Nun hat die Polizei die Wohnungen eines Tatverdächtigen durchsucht - in Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Unser meistgelesener Artikel vom Donnerstag.

Umgekippter Lkw sorgt für Verkehrsbehinderungen auf A45

Für Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr hat am Freitag ein umgestürzter Lkw auf der A45 zwischen Ehringshausen und Wetzlarer Kreuz gesorgt. Das Fahrzeug hatte Schweinehälften geladen, die zeitaufwendig umgeladen werden mussten.