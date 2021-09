Wochenrückblick: Betrug, Raser und Videoaufnahme

Ein Blick auf die Themen der Woche. (Fotos: Mark Adel, dpa (3), Feuerwehr Weilburg, Pascal Reeber)

MITTELHESSEN - Ursachenforschung nach Überflutungen in Garbenheim, eine fiese Betrugsmasche mit hohem finanziellen Schaden, ein Kanzlerkandidat in Marburg, neue Corona-Regeln im Lahn-Dill-Kreis sowie gleich drei Gerichtsprozesse: Wir werfen wie gewohnt an dieser Stelle einen Blick auf die zurückliegende Woche. Dies sind die Artikel, die das größte Interesse hervorgerufen haben.

Samstag

Überflutung in Garbenheim: Ursachensuche im Leitz-Park

Sind versiegelte Flächen im Leitz-Park Grund für Überflutungen in Garbenheim? Für Wetzlars Baudezernent Andreas Viertelhausen steht fest: Nein. Doch woher kommt das Wasser dann?

Sonntag

Betrug bei Corona-Soforthilfe: Wetzlarer Paar verurteilt

Falsche Angaben im Antrag haben dem Ehepaar insgesamt 10.000 Euro an Corona-Soforthilfe gebracht. Doch der Schwindel flog auf. Nun ging es vor Gericht.

Montag

Inzidenz über 50: Neue Corona-Regeln für den Lahn-Dill-Kreis!

Die Inzidenz im Lahn-Dill-Kreis ist weiter gestiegen. Und damit gibt es auch weitere Einschränkungen. Betroffen sind vor allem Veranstaltungen.

Dienstag

Weilburger Raser muss länger ins Gefängnis

Mit Tempo 120 durch die Weilburger Innenstadt, ein Zusammenstoß, mehrere Verletzte: Dieser Unfall ging Anfang 2019 durch die Medien. Der Fahrer stand nun erneut vor Gericht.

Mittwoch

Betrug: 28-Jährige am Telefon um 25.000 Euro gebracht

Eine Mittelhessin ist am Telefon Opfer von Betrügern geworden. Diese hatten sich so glaubwürdig als Mitarbeiter ihrer Bank ausgegeben, dass die Frau keinen Verdacht schöpfte.

Donnerstag

Betrunkene Ehefrau gefilmt: Wetzlarer verurteilt

Die Scheidung läuft inzwischen: Ein Wetzlarer filmt gegen ihren Willen seine betrunkene Ehefrau und verbreitet das Video im Bekanntenkreis. Dafür muss er nun eine Strafe zahlen.

Freitag

Olaf Scholz in Marburg: "Es gibt keinen weiteren Lockdown"

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat in Marburg vor rund 1500 Menschen gesprochen: Über Erfolge beim Kampf gegen Corona, mehr Lohn, sichere Renten und den Kampf gegen den Klimawandel.