Wochenrückblick: Corona-Maßnahmen, Maskenpflicht und Hirtenhunde

Das hat die Mittelhessen in dieser Woche bewegte: Hessen führt die Maskenpflicht ein, Das Rätsel um das Blaumeisen-Sterben scheint gelöst, ein Wohnhausbrand in Weinbach, ein Feuer in Dillenburgs Innenstadt, Anatolische Hirtenhunde und erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen. (Archivfotos: dpa (2) Stefan Weil, Christoph Weber, Jörg Lösing, Otto Schäfer)

WETZLAR - Die Corona-Krise bestimmt weiterhin auch in Mittelhessen den Alltag: Neben Lockerungen der Corona-Maßnahmen war die Maskenpflicht in Hessen eines der Themen der Woche. Aber auch einige tierische Nachrichten haben es in unseren Wochenrückblick geschafft.

Montag

Corona-Krise: Was sich ab 20. April in Hessen ändert

Seit Montag gelten in Hessen erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Doch viele Einschränkungen bleiben weiterhin bestehen. Was sich in Hessen ändert - und was nicht haben wir in einem Überblick zusammengefasst.

Dienstag

Hessen führt Maskenpflicht ein

Auch am Dienstag dominiert eine Meldung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie die Nachrichten. Ob beim Einkauf, in Bussen oder in Bahnen: Hessen führt eine Maskenpflicht ein. Sie soll ab 27.April gelten. Bei Verstößen droht ein Bußgeld.

Mittwoch

Ursache für mysteriöses Blaumeisen-Sterben gefunden

Der Mittwoch ist fest in tierischer Hand und löst ein Rätsel, dass uns schon länger beschäftigt. Denn die Ursache für das mysteriöse Blaumeisen-Sterben ist gefunden: Ein Bakterium haben die Experten als Übeltäter identifiziert.

Donnerstag

Anatolische Hirtenhunde gelten nun als "gefährlich"

Schlechte Nachrichten für Besitzer von Anatolischen Hirtenhunden am Donnerstag: Herborns Stadtverwaltung macht Besitzer solcher Hunde darauf aufmerksam, dass sie für deren Haltung ab sofort eine Erlaubnis benötigen.

Brand in Weinbach: Familie mit vier Kindern verliert alles

Ebenfalls am Donnerstag sorgte das Schicksal einer Familie mit vier Kindern in Weinbach für große Anteilnahme. Sie verloren bei einem Wohnhausbrand ihr Hab und Gut. Doch die Gemeinde hält zusammen und der Bürgermeister hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

Freitag

Brand in der Dillenburger Innenstadt

Ein Feuer in der Innenstadt hat am Freitag für große Aufregung in Dillenburg gesorgt. Der Dachstuhl des Töpferhauses stand in Flammen, über 60 Einsatzkräfte arbeiteten daran, ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude zu verhindern.