Wochenrückblick: Flutkatastrophe, Forum und Krankenhäuser

Gleich zwei Themen rund um das Forum Wetzlar haben unsere Leser in der abgelaufenen Woche bewegt. Natürlich sind auch Corona und die Flutkatastrophe in den vergangenen Tagen als Thema stark gefragt gewesen. Fotos (im Uhrzeigersinn): Weigel/Beuster/Vetter/Feuerwehr Aßlar/Reeber

MITTELHESSEN - Bei den sieben stärksten Artikeln der letzten Tage beschäftigen sich zwei direkt oder indirekt mit der Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz. Doch auch Pläne zum Wetzlarer Forum, in dessen Nähe sich kürzlich ein Messerangriff ereignete, stießen auf sehr großes Interesse unserer Leser. Genau wie Entwicklungen an den Kliniken in Marburg und Weilburg. Ergänzt wird die Liste von einem tragischen Verkehrsunfall.

Samstag

Hochwasser: Ist Limburg-Weilburg für den Notfall gewappnet?



Zum Plus-Artikel. Eine Katastrophe wie aktuell in Teilen von Deutschland hat es in der Region so noch nicht gegeben. Drei Feuerwehrmänner verraten, ob der Kreis ausreichend geschützt ist.

Sonntag

Uni-Klinik Marburg schließt HNO-Station

Wegen Personalmangels hat die Marburger Uniklinik ihre HNO-Station schließen müssen. Die Suche nach Mitarbeitern läuft. Wie steht es nun um die Patientenversorgung?

Montag

Wetzlarer Center-Chefin: Kunden wollen mehr Erlebnis

Seit Mai managt die 23-jährige Mara Baldus die Geschicke des Wetzlarer Forums. Im Interview sagt sie, dass die Kunden heute mehr erwarten als bloße Bedürfnisbefriedigung.

Dienstag

Tödlicher Unfall am Ortseingang von Werdorf

In der Nacht zu Dienstag ist ein 23-Jähriger bei Aßlar mit seinem Auto frontal gegen einen Baum geprallt. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Mittwoch

Querdenker aus Limburg-Weilburg stören Rettungsarbeiten

Sie verbreiten Lügen, rufen zu Störungen auf: Corona-Leugner und Verschwörungsmythiker aus dem mittelhessischen Raum machen die Arbeit der Hochwasser-Helfer noch anstrengender.

Donnerstag

Wetzlarer will helfen - und wird mit Messer attackiert

In der Nacht zu Donnerstag sieht ein 32-Jähriger am Forum Wetzlar einen mutmaßlich hilflosen Mann und will ihm helfen. Doch statt dankbar zu sein, greift der Unbekannte den Wetzlarer an.

