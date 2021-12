Wochenrückblick: Hilferufe, Herkules und ganz viel Weihnachtsmarkt

Impressionen der Artikel, die unsere Leser in dieser Woche am meisten bewegt haben. Fotos (im Uhrzeigersinn): Feuerwehr Hüttenberg/Heß/Stadt Marburg/Freudemann/Reeber

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten-Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten beschäftigt? Hier erfahren Sie es.

Samstag

Großeinsatz nach Hilferufen aus Wald beendet

Die Suche nach einer womöglich hilflosen Person hatte am letzten Freitag im Wald bei Schöffengrund zu einem langen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und vielen weiteren Helfern geführt.

Sonntag

Nach Abbruch von Weihnachtsmarkt: Stadt Marburg reagiert

Am Freitag ist der Marburger Weihnachtsmarkt eröffnet worden - abends folgte wegen Verstößen gegen Corona-Regeln der Abbruch.

Montag

Gähnende Leere auf Limburgs Weihnachtsmarkt

Auf dem Limburger Christkindlmarkt gilt im Gastronomie-Bereich kurzfristig 2G plus. Das sorgt für Unmut - nur wenige Beteiligte können auch positive Aspekte erkennen.

Dienstag

Weilburg sagt Weihnachtsmarkt ab

Das Abwarten hat nicht geholfen, aufgrund der Corona-Lage fällt die traditionelle Veranstaltung aus. Bürgermeister Hanisch spricht von einem "schwierigen Abwägungsprozess".

Mittwoch

Demo gegen 2G- und 3G-Regeln in Wetzlar

Impfgegner haben am Mittwoch in Wetzlar gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Erst am Montag hatten sich einige Menschen vor dem Rathaus versammelt. Was die Stadt sagt.

Donnerstag

Impf-Ansturm auf Wetzlarer "Herkules"

Bei der Eröffnung der Impfambulanz im Wetzlarer Einkaufszentrum war sehr viel los. Es soll bis 31. März an sechs Tagen die Woche geimpft und geboostert werden. Wir waren vor Ort.

