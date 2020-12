Wochenrückblick: Kino-Aus, Fahrrad-Klau und ein Chemie-Unfall

Fotos: Jörgen Linker/stock.adobe/dpa/Pascal Reeber/Steffen Gross/Christoph Weber

MITTELHESSEN - Welche Themen haben unsere Leser in der vergangenen Woche am meisten interessiert? Unser Rückblick auf die Klick-Hits der vergangenen sieben Tage.

Samstag

40 Einrichtungen im Lahn-Dill-Kreis sind von Corona betroffen

Im Lahn-Dill-Kreis gibt es Corona-Infektionen in Altenheimen, Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Schulen und Kitas. Vor allem private Feiern sorgen für eine Verbreitung des Virus.

Sonntag

Isabellenhütte will Mitarbeiter von Outokumpu übernehmen

Outokumpu will Stellen abbauen, die Isabellenhütte Stellen besetzen - nun haben die beiden Dillenburger Unternehmen eine Übernahme von Mitarbeitern vereinbart.

Montag

Strengere Corona-Regeln in Hessen ab 1. Dezember

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) lässt nicht locker, was strenge Schutzmaßnahmen in Hessen angeht. Für Weihnachten und Silvester sind aber Lockerungen in Sicht.

Dienstag

Diebe stehlen Fahrräder im Wert von über 100.000 Euro

27 hochwertige Bikes haben Unbekannte in Wetzlar gestohlen. Vermutlich waren Profis am Werk.

Mittwoch

Corona versetzt Rex-Kino den Todesstoß

Das Rex am Karl-Kellner-Ring wird auch nach der Corona-Zwangspause nicht mehr öffnen. Damit schließt Wetzlars einziges Lichtspielhaus.

Donnerstag

Chemieunfall in der Dillenburger Isabellenhütte

Ein Chemieunfall hat in Dillenburg ein Großaufgebot an Rettungskräften auf den Plan gerufen. Über 100 Helfer sind den ganzen Tag im Einsatz.

Freitag

Weihnachtsfilme zum Immer-wieder-Schauen

Hach, bald ist es wieder so weit. Zum Abschluss des Rückblicks muss das einfach sein. Was ist schöner als ein Filmabend mit Lebkuchen, Glühwein und weihnachtlicher Romantik (oder Action) auf dem Bildschirm? Die Auswahl an Filmen zum Fest ist groß - ein Überblick.