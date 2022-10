Wochenrückblick: Kraft, Bier, Zeiss-Invest, Corona-Rückkehr

Diese Bilder gehören zu den Artikeln, die unsere Nutzer in den vergangenen sieben Tagen mit am meisten interessiert haben. Collage: dpa/Krimmel/Reeber/Vogler/VRM/Zeiss

MITTELHESSEN - Wir blicken zurück auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es.

Raffael Gordzielik beim Training: Bis zu fünf Stunden lang stemmt der Kraftsportler schwere Gewichte, um sich auf Wettbewerbe vorzubereiten. Foto: Oliver Vogler

Samstag:

Marburger Jurist ist einer der stärksten Männer Deutschlands

Rechtsanwalt Raffael Gordzielik war bis 2019 dreimal infolge "stärkster Mann Deutschlands". Jetzt will er Gefängnisdirektor werden. Wir stellen den sympathischen Hünen vor.

Sonntag:

Oktoberfest in Herborn: Das Warten hat sich gelohnt

Nach zwei Absagen und drei Jahren coronabedingter Pause war es wieder so weit: Lederhosen und Dirndl gehörten am vergangenen - wie übrigens auch an diesem Wochenende - in Herborn zum Stadtbild. Das beliebte Oktoberfest, eines der größten in der Region, bescherte der Bärenstadt an drei Tagen ein volles Zelt. Mit dabei waren Stars der Partymusik-Szene.

Verknüpfte Artikel

Lehrermangel, ausgedünnte Klassen: Corona meldet sich zurück

Die steigenden Infektionszahlen machen sich auch an den Schulen bemerkbar. Laut staatlichem Schulamt fehlten an einer Schule im Lahn-Dill-Kreis zeitweise drei Viertel der Lehrer wegen einer Corona-Infektion. Symbolfoto: dpa

Montag:

Lahn-Dill-Kreis: Corona ist an den Schulen zurück

Den ersten Platz unter den Landkreisen mit den höchsten Inzidenzen bundesweit hatte der Lahn-Dill-Kreis Ende September für einen Tag eingenommen. Mittlerweile liegt er nicht mehr an der Spitze, doch die Infektionszahlen steigen. Das macht sich auch an den Schulen bemerkbar. An einer Schule fehlen drei Viertel der Lehrer: In der Spitze waren im Schulbezirk im September 400 Schüler und 200 Lehrer erkrankt. Das Schulamt appelliert an alle Beteiligten.

Dienstag:

Radverlust: Motorradfahrer stürzt zwischen Herborn und Sinn

Auf der Bundesstraße 277 ist am Montagnachmittag ein 25-jähriger Motorradfahrer verunglückt. Kurios: Laut Zeugen hatte sich plötzlich das Hinterrad vom Motorrad gelöst. Trümmerteile des zerstörten Motorrads verteilten sich auf einer Strecke von über hundert Metern auf der Fahrbahn. Die Straße zwischen Herborn und Sinn war stundenlang voll gesperrt.

Stärkung für Optik-Standort Wetzlar: Zeiss investiert Millionen

Der Visualisierungsentwurf zeigt die geplante Multifunktionsfabrik mit den Bereichen Optik, Beschichtung und Montage von Zeiss SMT im Dillfeld. 150 Menschen sollen dort arbeiten. Der Baustart ist für das Frühjahr 2023 geplant. Foto: Zeiss

Mittwoch:

Millionenprojekt: Zeiss baut Multifunktionsfabrik in Wetzlar

Der Optik-Standort Wetzlar erfährt eine deutliche Stärkung: Da am bisherigen Sitz von Zeiss SMT in der Gloëlstraße der Platz knapp wird, zieht das Unternehmen nicht etwa weg, es baut einfach eine weitere Fabrik. Geplanter Standort ist das Dillfeld. Dort sollen, wenn alles glatt läuft, im Frühjahr 2023 die Bauarbeiten starten. 150 Menschen werden im Neubau arbeiten. Eine Ansiedlung im geplanten Gewerbegebiet Münchholzhausen-Nord ist damit vom Tisch.

Donnerstag:

Ukraine-Flüchtlinge: Wetzlar erwartet erste Zuweisung

Jetzt wird mancher im Umland mit Verwunderung nach Wetzlar schauen: Bislang nämlich, wir schreiben den neunten Kriegsmonat, hat die große Stadt am Dom keine Flüchtlinge aus der Ukraine zur Unterbringung zugewiesen bekommen. Jedoch: Es wird so kommen, dessen ist man sich im Neuen Rathaus gewiss. Vor dem Krieg geflohene Ukrainer sollen in drei städtischen Immobilien unterkommen, dafür stellt die Stadt Geld bereit.

Freitag:

Zoff um Nahwärme in Wetzlar: Menschen haben Existenzangst

Über Wochen haben die Kunden des Energieversorgers EAB nichts von dem Unternehmen gehört - obwohl in einigen Häusern seit Juli keine Nahwärme ankommt und die Menschen zum Duschen mittlerweile ins Hallenbad pendeln. Dann äußern sich die Betroffenen kritisch in den Medien - und prompt flattert Post der EAB ins Haus: Nachzahlungsbescheide in fünfstelliger Höhe. Im Westend kocht die Wut.

Der Weg zu den Artikeln:

Wir wünschen euch ein schönes Wochenende!