Wochenrückblick KW 26: Eine tödliche Attacke und mehr

REGION - Thema der Woche war der 25-jährige Eritreer, der am Bahnhofsvorplatz in Wetzlar erstochen wurde. Aber auch die "Night of Light", die auf die katastrophale Situation in der Veranstaltungsbranche hinweisen sollte, sowie der Abriss des Adlerkellers in Wetzlar bargen Gesprächsstoff. Die wichtigsten Ereignisse in unserem Wochenrückblick.

Am vergangenen Wochenende war der Lifestyle-Markt "LebensArt" in Dillenburg - unter strengen Auflagen. Für die Aussteller ist es eine kurze Rückkehr in den Alltag gewesen. Die Krise hat sie besonders hart getroffen.

Die Marburger Südspange wird zur Großbaustelle: Pendler müssen sich ab Mitte Juli auf Umleitungen und längere Fahrzeiten einstellen. Auch die B 3 ist betroffen. Die Arbeiten dauern etwa vier Monate.



Mit Baby-Transportschale ausgeholfen: Beamte der Dillenburger Polizei haben dem Slogan "Dein Freund und Helfer" alle Ehre gemacht. Sie haben dafür gesorgt, dass eine junge Familie sicher nach Hause kommt.

"Night of Light" in Wetzlar. Als Zeichen für die Krise haben viele Wetzlarer Wahrzeichen, wie etwa der Dom, knallrot geleuchtet. In der Veranstaltungsbranche herrscht dank Corona-Krise Alarmstufe Rot.

25-Jähriger stirbt nach Stichverletzung in Wetzlar: Bei einem Streit auf dem Wetzlarer Bahnhofsvorplatz ist ein 25-Jähriger tödlich verletzt worden. Die umgehend eingeleitete Notoperation kam zu spät.

Der Adlerkeller am Wetzlarer Kornmarkt 1 hat eine bewegte Vergangenheit. Nun soll das Haus abgerissen werden und Platz machen für Neues.

Trauer und Ungläubigkeit dominieren am Wetzlarer Bahnhofsvorplatz. Am Dienstagabend war dort ein 25-Jähriger durch Messerstiche tödlich verletzt worden.

