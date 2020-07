Wochenrückblick: Legenden, Lauf-Asse und ein Lebensretter

In der vergangenen Woche war in Mittelhessen wieder einiges los. Fotos: Pascal Reeber/Christian Hoge/Jörg Fritsch/Jörg Theimer/Friso Gentsch/Sebastian Kahnert/gebfotography/Fotolia

MITTELHESSEN - In Mittelhessen war zwischen dem 18. und 24. Juli einiges los. Diese Themen haben unsere Leser am meisten interessiert.

Samstag

Sagen und Mythen ranken sich um den Adlerkeller am Wetzlarer Kornmarkt. Jeder kannte es, niemand will dort gewesen sein. Jetzt heißt es Abschied nehmen, das Gewölbe wird verfüllt.

Sonntag

Die deutsche Sprint- und Speerwurf-Elite zu Gast in Wetzlar: Beim Leichtathletik-Meeting "Fast Arms, Fast Legs" haben die Favoriten abgeräumt. Im Fokus stand aber Lisa Mayer vom Sprintteam Wetzlar.

Montag

In der Limburger Fußgängerzone ist am Montagnachmittag ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Ein 40-Jähriger landete nach einer Messer-Attacke schwer verletzt im Krankenhaus.

Dienstag

Am Dienstagmorgen haben Zeugen in der Lahn in Gießen eine Leiche entdeckt. Es handelt sich wohl um einen 51-jährigen Wohnsitzlosen.

Mittwoch

Was wäre Wetzlar ohne Baustellen? Nachdem der Knoten an der Franzenburg nach über einem Jahr wieder freigegeben ist, geht es nun an anderer Stelle weiter.

Donnerstag

Weil bei Mäharbeiten eine Flüssiggasleitung beschädigt worden ist, musste am Donnerstagmorgen der Rewe in Ehringshausen kurzzeitig geräumt und die Verbindung zur Autobahn vollgesperrt werden.

Freitag

Es regnet in Strömen und die Dunkelheit ist hereingebrochen, als Stefan Deis in Herborn ein Mädchen auf einer Brücke stehen sieht. Es ist bereit für den Sprung in den Tod. Der Seelbacher greift ein - und wird dafür nun ausgezeichnet.