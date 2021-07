Wochenrückblick: Motorräder, Impf-Angriffe und Uschi Glas

MITTELHESSEN - Welche Themen haben unsere Leser in der vergangenen Woche am meisten bewegt oder angezogen? Hier die Übersicht.

Gastronomen freuen sich auf die jetzt wieder möglichen Öffnungen. Aber es gibt ein anderes Problem. In Herborn, Dillenburg und Haiger wird das Personal knapp.

Nachdem 2019 der Film "Max und die wilde 7" in Braunfels gedreht wurde, soll es eine Fortsetzung geben. Es sind bereits erste Informationen zu Teil zwei bekannt.

Dienstag

1000 Impfdosen standen am Sonntag am Marburger Richtsberg bereit, 470 Impfwillige ließen sich am Ende spritzen. Das THW berichtete von Angriffen auf Helfer.