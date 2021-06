Wochenrückblick: Nur der Dom steht still

Unser Wochenrückblick gibt Ihnen Auskunft über die Themen, die unsere Leser in den letzten Tagen am meisten bewegt und interessiert habe. Fotos: Tourist-Info Limburg/Berns/Napiontek/König/Fluck

MITTELHESSEN - Bewegung, Bewegung, Bewegung: Schadet nie, und in dieser Woche hat sich das wohl auch unser Wochenrückblick zu Herzen genommen. Denn fast jedes klickstarke Thema der letzten Tage steht in irgendeiner Verbindung mit Mobilität. Außer dem Limburger Dom auf dem Euro-Schein. Wobei: Auch Geld wechselt ja häufig den Standort. Aber genug davon, hier unser Überblick darüber, was unsere Leser zuletzt besonders bewegt hat - samt Links zum entsprechenden Artikel.

Samstag

Limburg gibt Temposündern grünes Licht

Im Limburger Stadtgebiet gibt es zahlreiche Geschwindigkeitsmessanlagen, die nicht richtig funktionieren - und die Reparatur ist offenbar schwierig. Wir haben genau hingeschaut.

Sonntag

Camping-Urlaub in der Region: Neues Mallorca der Deutschen?

Die Planung des Sommerurlaubs gestaltet sich auch in diesem Jahr schwierig. Davon könnten die Campingplätze im Lahn-Dill-Kreis profitieren. Denn die Nachfrage steigt und steigt.

Montag

Limburger Dom wieder auf einem Euroschein

Schon wieder Limburg: Das Wahrzeichen der Region, der Limburger Dom, zierte bis 1992 den 1000-D-Mark-Schein. Der Nachfolger hat allerdings keinen echten Geldwert. Dennoch ist er begehrt.

Dienstag

Ein Kiosk als Herzensangelegenheit

Als Kind kauft Cem Eraslan im Braunfelser Schwimmbadkiosk "Schnuckeltüten" und scherzt mit seinen Freunden, dass er den Betrieb mal übernimmt. Aus dem Spaß ist jetzt Ernst geworden.

Mittwoch

Dreijährige auf nächtlicher Tour durch Kölschhausen

Zum Glück ging das gut aus: Eine Autofahrerin bemerkte um 4 Uhr nachts ein kleines Mädchen in Kölschhausen. Sie war zuhause ausgebüxt.

Donnerstag

B49 bei Oberbiel: Jetzt bezieht Hessen Mobil Stellung

Wird die B49-Anschlussstelle bei Oberbiel für ein halbes Jahr komplett gesperrt oder findet sich noch ein Kompromiss? Nach einem Krisentreffen am Montag vor Ort hat Hessen Mobil nun noch einmal Stellung bezogen. Schon der Vorgänger-Artikel lockte enorm viele Leser an.

