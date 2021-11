Wochenrückblick: Polarlichter, Corona und viel Blaulicht

Unsere mittelhessischen Themen der Woche in Bildern. Fotos: Dennis Weber/VRM/WetterOnline/Shutterstock/obs/Böhm/Polizei Mittelhessen

MITTELHESSEN - Der Messerfuchtler aus Niedergirmes, ein Pferdetransporter Marke Eigenbau und zwei Festnahmen - diese und viele weitere Themen haben in der vergangenen Woche unsere User am meisten interessiert.

Samstag

Seltenes Naturschauspiel: In der vergangenen Woche konnten mancherorts sogar in Deutschland die Polarlichter bestaunt werden. Unser Erklär-Text zu diesem Spektakel hat am Montag die meisten User interessiert.

Sonntag

Viele Gastronomen setzen während der Corona-Pandemie auf das 3G-Modell. Zwei Braunfelser Restaurants hingegen haben sich für 2G entschieden - und machen gute Erfahrungen. Mit uns haben sie darüber gesprochen.

Montag

Ein Video ging vergangene Woche durch die sozialen Medien: Es zeigt einen Mann, der oberkörperfrei mit einem Küchenmesser durch Niedergirmes läuft. Das Video ist echt, bestätigte die Polizei.

Dienstag

Im Auffahrtsbereich der Anschlussstelle Herborn-West ist am Dienstagmorgen ein Motorradfahrer schwer gestürzt. Der 17-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Mittwoch

Der Messerfuchtler aus Niedergirmes hat auch am Mittwoch nochmal die Gemüter erhitzt: Das Geschehen wird wohl kein Fall für die Justiz, wie unsere Recherchen ergeben haben.

Donnerstag

Eine skurrile und zugleich gefährliche Entdeckung der Polizei hat am Donnerstag die meisten User interessiert: Die Autobahnpolizei hat auf der A 45 bei Wetzlar ein selbstgebautes Pferdetransportgespann aus dem Verkehr gezogen. Den Fahrer erwarten mehrere Strafverfahren.

Freitag

Bei einer privaten 500-Mann-Feier in der Wetzlarer Event-Werkstatt sind Mitte Oktober zwei 19-Jährige schwer verletzt worden. Die Polizei hat nun die mutmaßlichen Täter geschnappt.