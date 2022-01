Wochenrückblick: Quarantäne, Inzidenzen, Flucht vor Polizei

Welche Artikel wurden in dieser Woche am meisten aufgerufen? Wir haben sie gesammelt und noch einmal gebündelt für Sie aufbereitet. Fotos: Patrick Stein, Joaquim Ferreira, Heiko Küverling/stock.adobe, Fritsch, Tom Weller/dpa, Friso Gentsch/dpa

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten-Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es.

Samstag

Lahn-Dill-Kreis: Infektionszahlen bei Schülern steigen stark

55 Schulen und 37 Kitas im Kreis sind von Corona-Ausbrüchen betroffen. Der Präsenzunterricht steht aber noch nicht zur Debatte.

Sonntag

Zahl der Coronafälle in Biedenkopf steigt rasant

Der Inzidenzwert im Landkreis Marburg-Biedenkopf klettert über 600. Das ist nicht der einzige Wert, der deutlich in die Höhe geschossen ist.

Montag

Unfall: 55-Jähriger aus Limburg-Weilburg schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen Langendernbach im Kreis Limburg-Weilburg und Westerburg ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein Hubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Dienstag

21-jähriger Motocross-Fahrer aus Wetzlar vor Gericht

Mit dem Motorrad vor der Polizei geflohen, Beamten den Stinkefinger gezeigt und dann versucht, den Diebstahl der Maschine vorzutäuschen: Ein 21-Jähriger stand jetzt vor Gericht.

Mittwoch

Lahn-Dill-Kreis: Vogelgrippe auf dem Vormarsch

Die Vogelgrippe breitet sich aus. Im Lahn-Dill-Kreis müssen Hühner, Gänse und Co. in einigen Regionen im Stall bleiben. Eine Übertragung auf den Menschen ist unwahrscheinlich.

Donnerstag

Wer holt infizierte Schüler von der Schule ab?

Ein Vater schildert den besonderen Fall einer Familie, die an Covid-19 erkrankt ist und das Haus nicht verlassen darf. Wie kommt das positiv getestete Kind nach Hause?

Freitag