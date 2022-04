Wochenrückblick: Rassismus-Eklat und Schluss mit Maske

Welche Themen unsere Leser am meisten bewegt haben, zeigt unser Wochenrückblick. Fotos (im Uhrzeigersinn, beginnend oben links): Gombert/Feuerwehr Wetzlar/Christoph Soeder/Steffen Bär

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es. (Hinweis: weiterführende Links zu den Artikeln finden Sie am Ende)

Samstag

Gleich fünf Demos fürs Wochenende in Wetzlar angemeldet

Von Freitag bis Sonntag gingen Menschen für Frieden, Umwelt und gegen hohe Spritpreise auf die Straße. Die Polizei kündigte an, ausreichend präsent zu sein.

Sonntag

Mutwillige Zerstörung am neuen Wohnmobil-Stellplatz

20 Meter Zaun wurden am "Goethe Camping" in Wetzlar absichtlich zerstört. Wer steckt dahinter? Die Betreiber haben eine Vermutung. Die Polizei ermittelt.

Montag

Bebe: "Abbruch wäre Kapitulation vor dem Zuschauer gewesen"

Bei allem Spektakel: Vom Fußball-Hessenligaduell Waldgirmes gegen Barockstadt bleiben vor allem ein Rassismus-Eklat, starke Reaktionen der Teams und starke Worte des Opfers hängen.

Dienstag

Nach 20 Jahren: Julias Mörder stirbt in Wetzlarer Klinik

Der Fall des Verschwindens und der Ermordung der achtjährigen Julia Hose im Sommer 2001 in Biebertal bewegte damals die ganze Republik. Der Täter war bis zuletzt schwer gezeichnet.

Mittwoch

Verkehrsbehinderung: Lastwagenbrand auf A45 bei Wetzlar

In der Nacht auf Mittwoch hat ein Lastwagen auf der A 45 am Wetzlarer Kreuz Feuer gefangen. Für die Löscharbeiten mussten zwischenzeitlich beide Fahrstreifen in Richtung Dortmund vollgesperrt werden.

Donnerstag

So haben Aldi, Rewe, Lidl & Co zur Maskenpflicht entschieden

Gesundheitsminister Lauterbach forderte die Supermarkt-Ketten und Discounter auf, die Maskenpflicht per Hausrecht selbst durchzusetzen. Warum der Handelsverband darüber sauer ist.