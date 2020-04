Wochenrückblick: Suizid, Insolvenz und Corona-Tote

Wir blicken zurück auf die vergangene Woche. (Fotos: Archiv)

WETZLAR -

Hessischer Finanzminister Schäfer tot - Ermittler: Suizid

Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer ist tot. Er wird am Samstagvormittag tot auf der ICE-Bahnstrecke bei Hochheim gefunden. Die Ermittler gehen von einem Freitod aus.

Limburg-Weilburg: Neun Menschen sind wieder gesund

Aktuell sind im Landkreis Limburg-Weilburg 140 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Fünf Covid-19-Fälle in Dillenburger Lebenshilfe-Heim

Fünf Bewohner des Lebenshilfe-Wohnheims in Niederscheld sind positiv auf das Coronavirus Covid-19 getestet worden. Drei Bewohner werden stationär in Wetzlar behandelt.

Ehringshausens zweitgrößter Arbeitgeber Omniplast muss Betrieb einstellen

Nach Millionenverlusten und gescheiterter Investorensuche steht Ehringshausens zweitgrößter Arbeitgeber, die Omniplast Deutschland GmbH mit 122 Beschäftigten, vor dem Aus. Das Insolvenzverfahren ist eröffnet.

Hund und Katze als Coronaüberträger: Veterinär gibt Entwarnung

Müssen Haustierbesitzer fürchten, sich über ihre Tiere mit dem Coronavirus zu infizieren? Nein, sagt Tierarzt Norman Jekel. Sich vom Hund durchs Gesicht lecken lassen, sollte man aber trotzdem nicht.

In Steffenberg stirbt ein Motorradfahrer / 85-Jähriger prallt in Wetzlar mit Auto gegen Baum

Zwei Menschen sterben am Donnerstag bei zwei Unfällen in Mittelhessen. Am Vormittag kracht ein 85 Jahre alter Atzbacher in Wetzlar gegen einen Baum.

Wenige Stunden später prallt ein Motorradfahrer bei Steffenberg mit einem Traktor zusammen. Der 59-Jährige stirbt noch an der Unfallstelle.

Zweiter Corona-Todesfall im Lahn-Dill-Kreis

Zweiter Corona-Todesfall im Lahn-Dill-Kreis: Eine 64-jährige Bewohnerin des Lebenshilfe-Wohnheims in Niederscheld fällt dem Virus zum Opfer. Am Tag zuvor hatte der Kreis den ersten Corona-Toten gemeldet - eine 101-jährige Bewohnerin des DRK-Pflegeheims in Herborn.