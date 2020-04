Wochenrückblick: Suizide, Corona und Blaumeisensterben

Jetzt teilen:

WETZLAR - Auch in der Woche vom 11. bis 17. April ging es rund in Mittelhessen. Corona war häufig ein Thema, aber auch eine Selbstmorddrohung in Limburg, die für viel Aufruhr sorgte und die Absage aller Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020. Wir haben die Schlagzeilen der Woche in einem Artikel übersichtlich zusammengefasst.

Weiträumige Sperrung nach Selbstmorddrohung in Limburg

Eine 15-Jährige hat am Samstagmittag damit gedroht, sich vom Obersten Stock des Limburger Omnibusbahnhofes zu stürzen. In der Folge kam es zu Sperrungen in der Innenstadt.

Kradfahrerin bei Unfall auf B253 bei Eschenburg schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall bei Eschenburg hat sich eine Kradfahrerin aus Oberdieten am Ostersonntag schwer verletzt. Zuvor hat ihr ein Autofahrer die Vorfahrt genommen.

Breidenbacher Unternehmen Weber spendet Atemschutzmasken

Das Unternehmen Weber Maschinenbau spendet Atemschutzmasken - und zwar tut dies nicht nur die Breidenbacher Niederlassung des Unternehmens.

Erster Corona-Todesfall im Kreis Limburg-Weilburg

Der erste offizielle Corona-Todesfall im Kreis Limburg-Weilburg wurde bestätigt. Eine Frau aus dem Kreis ist nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Es ist dort der erste Todesfall, der in der Statistik auftaucht.

Corona: Schulstart geplant, Großveranstaltungen abgesagt

In Deutschland soll der Schulbetrieb schrittweise wieder aufgenommen werden. Großveranstaltungen sollen wegen der Corona-Pandemie bis 31. August untersagt werden.

Mysteriöses Blaumeisensterben im Lahn-Dill-Kreis

Eine mysteriöse Seuche verbreitet sich unter Blaumeisen in Deutschland, der Lahn-Dill-Kreis ist laut Nabu das Zentrum der Epidemie.

Weiterer Suizid im hessischen Finanzministerium

Der Tod des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer hatte ganz Deutschland erschüttert. Nun hat sich offenbar ein zweiter Mitarbeiter des Finanzministeriums das Leben genommen.