Wochenrückblick: Viren, Fallzahlen und Verstopfung

Zehn Infizierte und 45 Verdachtsfälle im Kreis Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der Infizierten im Kreis Marburg-Biedenkopf ist am Samstag auf zehn gestiegen. Die Zahl der Verdachtsfälle ist mit 45 wesentlich höher. Der Kreis verschärft deshalb weiter die Bestimmungen.

Wir blicken zurück auf die vergangene Woche. (Fotos: Archiv)

Coronavirus könnte sich am Dutenhofener See verbreitet haben

Durch eine positiv getestete Person könnte sich das Coronavirus in der Gaststätte "Zum Anker" am Dutenhofener See weiter verbreitet haben.

Vierter Corona-Fall in Limburg-Weilburg liegt im Krankenhaus

Es gibt einen vierten Corona-Infizierten in Limburg-Weilburg. Der Mann liegt in stationärer Behandlung im Krankenhaus Limburg.

Jetzt sind es acht Corona-Infizierte in Limburg-Weilburg

Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Limburg-Weilburg steigt auf acht. 74 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Corona in Mengerskirchen: Bürger sollen Häuser nicht verlassen

Die Feuerwehr fährt mit Blaulicht und Lautsprecher durch die Straßen von Mengerskirchen. Aufgrund von sechs Corona-Infizierten informieren sie, dass Bürger zu Hause bleiben sollen.

Leiterin des Gesundheitsamtes im Lahn-Dill-Kreis ruft zum Abstandhalten auf

Die Zahl der Corona-Fälle im Lahn-Dill-Kreis liegt am Mittwochmittag bei 41. Der rasante Anstieg soll nun verlangsamt werden.

Kläranlagen im Lahn-Dill-Kreis melden Störungen wegen verstopften Pumpen

Beim Lahn-Dill-Kreis gehen dieser Tage mehrfach Störungsmeldungen an Abwasserpumpwerken ein. Grund sind zu viele Feuchttücher in den Leitungen.