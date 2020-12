Wochenrückblick: Volle Covid-Stationen und der Lockdown

Fotos: Mika Beuster, Lahn-Dill-Kliniken, Pascal Reeber, Bondarillias/stock.adobe, Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Flying Impressions/ Dominik Neul, Jörg Fritsch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Was hat die Menschen in Mittelhessen in der vergangenen Woche besonders bewegt? Diese Artikel wurden in den vergangenen sieben Tagen bei uns am meisten geklickt:

Samstag

Ausgangssperre in Limburg-Weilburg hat begonnen

Seit 21 Uhr durften die Bürger im Kreis Limburg-Weilburg ihre Wohnungen nicht mehr verlassen. Die Polizei war angehalten, Kontrollen durchzuführen.

Sonntag

Covid-Station der Lahn-Dill-Kliniken "ist fast immer voll"

Ein Arzt und ein Pfleger berichten über ihre Arbeit mit Corona-Patienten in den Lahn-Dill-Kliniken. Sie sagen, dass derzeit die Betten auf der Intensivstation fast immer belegt sind.

Montag

Hochbetrieb und halbe Preise: Einzelhändler vor dem Lockdown

Der harte Lockdown trifft den Einzelhandel in Wetzlar schwer. Kurz vor dem Ende drängen sich viele Kunden in die Läden - vor allem bei Friseuren.

Dienstag

Appell aus Wetzlar: "Demokratie von Grund auf neu beleben"

Der schwer an Krebs erkrankte Wetzlarer Psychoanalytiker Jürgen Hardt warnt vor einer zerstörerischen Entwicklung der Gesellschaft - nicht nur in der Corona-Krise.

Mittwoch

Corona-Ausbruch: Altenheim ruft um Hilfe

Alle 29 Mitarbeiter in einem Marburger Altenheim sind an Covid-19 erkrankt. Auch eine große Zahl an Bewohnern wurde positiv getestet. Die Verantwortlichen rufen um Hilfe.

Donnerstag

Aus für den Festplatz Bachweide

Bald soll die Freifläche der Bachweide in Wetzlar nicht mehr als Festplatz zur Verfügung stehen. Die Handwerkskammer möchte ihr Ausbildungszentrum erweitern.

Freitag

Metallteile auf A 45 verloren: Polizei ermittelt Verursacher

Ein Lkw-Fahrer verliert zwischen Herborn und Ehringshausen Teile seiner Ladung und löst damit einen Mega-Stau und dutzende Reifenschäden aus.