Wochenrückblick: Von Stromausfall bis Ausgangssperre

WETZLAR - Was hat die Leser in Mittelhessen in der vergangenen Woche besonders beschäftigt? Ein Stromausfall in der Wetzlarer Altstadt stieß auf großes Interesse. Doch vor allem die Entwicklung der Corona-Pandemie im Kreis Limburg-Weilburg, drohende Ausgangssperren und das Thema Lockdown standen im Fokus.

Samstag

Stromausfall: In der Wetzlarer Altstadt gehen die Lichter aus

Plötzlich war es dunkel am 4. Dezember. Gegen 18.30 Uhr fiel in großen Teilen der Wetzlarer Altstadt der Strom aus. Unser meistgelesener Text am Samstag.

Wenn der Strom fehlt, helfen Kerzen: Am 4. Dezember gab es einen Stromausfall in der Wetzlarer Altstadt. (Symbolfoto: underverse - AdobeStock)

Sonntag

Auto in Weilburg ausgebrannt

Auf reges Interesse stieß am Sonntag eine Meldung aus Weilburg: Hier war ein Auto im Stadtteil Kubach komplett ausgebrannt. Laut Polizei entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe.

Ein Fahrzeug ist am Freitag im Weilburg-Kubach komplett ausgebrannt. (Foto: Feuerwehr Kubach/Hirschhausen )

Montag

Kreis Limburg-Weilburg will auf hohe Inzidenz reagieren

Die Zahl der Corona-Toten und die Sieben-Tage-Inzidenz steigen weiter im Landkreis Limburg-Weilburg. Dass dies Konsequenzen haben wird, zeichnete sich bereits am Montag ab.

Der Landkreis Limburg-Weilburg plant weitere Schritte im Kampf gegen Corona. (Symbolfoto: Federico Gambarini/dpa)

Dienstag

Ausgangssperre in Corona-Hotspots in Hessen

Neben den Entwicklungen im Kreis Limburg-Weilburg stieß dieses Thema auf große Resonanz bei unseren Lesern: Für Corona-Hotspots in Hessen gilt ab Freitag eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Darüber informierte Ministerpräsident Volker Bouffier am Dienstag.

"Maske auf!" steht auf dem Kopfsteinpflaster. In einigen deutschen Innenstädten gilt derzeit eine Maskenpflicht auch im Freien. (Symbolfoto: dpa)

Mittwoch

Corona-Lage in Limburg-Weilburg spitzt sich zu

Die Inzidenz hat drei Tage hintereinander den Wert von 200 überschritten, auch die Zahl der Corona-Toten stieg weiter an. Der Kreis Limburg-Weilburg informierte am Mittwoch über die konkret geplanten Maßnahmen.

Am Nachmittag stand dann fest, wie der Kreis reagieren würde: Ab Samstag drohte eine nächtliche Ausgangssperre. Mehr dazu hier [plus-Inhalt]

(Symbolfoto: dpa)

Donnerstag

Polizeieinsatz beendet Busfahrt ohne Maske

Für eine junge Frau hat eine Busfahrt in Wetzlar auf der Polizeistation geendet. Weil sie keine Maske getragen haben soll, schaltete der Busfahrer die Beamten ein. Unser meistgelesener Artikel vom Donnerstag.

Für eine junge Frau endete eine Busfahrt in Wetzlar auf der Polizeistation. (Foto: dpa)

Freitag

Kommt ein harter Lockdown schon vor Weihnachten?

Ziehen die Bundesländer schon vor Weihnachten die Notbremse, um die Corona-Pandemie einzudämmen? Diese Frage interessierte unsere Leser am Freitag brennend. Am Sonntag will sich Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten zusammenschalten.