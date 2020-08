Wochenrückblick: Von TV-Kommissarinnen und Vollsperrungen

Diese Themen haben die mittelhessischen Leser besonders interessiert. Archivfotos: dpa; Sat1/Benedikt Müller; Sascha Kopp; Edgar Meistrell; Karl-Heinz Bärtl

MITTELHESSEN - Eine Polizistin, die nicht nur im realen Leben, sondern auch in einer Fernsehserie auf Verbrecherjagd geht, die grausige Entdeckung eines Limburger Landwirtes, steigende Corona-Fallzahlen und eine Vollsperrung bei Marburg: Diese und weitere Themen gehören zu den meistgelesenen Artikeln der Woche in Mittelhessen.

Samstag

Landwirt findet Leiche im Feld

Am Mittwochabend hat ein Landwirt in einem Feld im Bereich "In der Eppenau" in Limburg einen Toten gefunden. Dass es sich dabei um den bereits seit Anfang Juli aus Limburg vermissten 86-jährigen Senioren handelte, bestätigte sich am 5. August.

Sonntag

20 Corona-Fälle im Kreis Limburg-Weilburg

Nachdem der Kreis Limburg-Weilburg Ende Juni kurzzeitig als "Corona-frei" galt, steigt die Zahl der Infizierten wieder kontinuierlich an. Am 2. August war die Infektion bei 20 Menschen noch aktiv. Dieser Artikel interessierte am Sonntag die meisten User auf mittelhessen.de.

Montag

Daniela Stamm aus Weilburg als TV-Kommissarin im Einsatz

Die neue Woche beginnt mit einer Polizistin, die künftig nicht mehr nur auf Hessens Straßen für Recht und Ordnung sorgt, sondern auch im TV: Die Weilburgerin Daniela Stamm ist seit Mai im Fernsehen zu sehen - als Kommissarin der Sat1-Serie "K11 - Die neuen Fälle". Gerade werden in München neue Folgen gedreht, die ab Ende August bei Sat1 ausgestrahlt werden.

Dienstag

18 neue Corona-Fälle nach privatem Sommerfest in Wiesbaden

Nach einem privaten Sommerfest in der hessischen Landeshauptstadt sind bislang mindestens 18 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. Unser meistgelesener Artikel am Dienstag.

Mittwoch

Vollsperrung der Marburger Südspange steht an

Am Mittwoch stieß die angekündigte Vollsperrung der Südspange zwischen der Kreuzung Beltershäuser Straße und der B3-Anschlussstelle Marburg-Süd (Fahrtrichtung Norden) auf besonders große Resonanz. Rund vier Wochen lang brauchen die Autofahrer rund um die Universitätsstadt besonders starke Nerven.

Donnerstag

Herborner Polizisten in Zivil stellen Drogen sicher

Am Donnerstag fand ein Fahndungserfolg der Polizei besonders großen Anklang bei unseren Lesern. Innerhalb von drei Stunden kontrollieren die Beamten in Herborn rund 25 Personen am Schießplatz und am Ufer der Dill. Dabei stellen sie eine ganze Reihe von Betäubungsmitteln sicher.

Freitag

Motorradfahrer aus Marburg stirbt bei Unfall

Ein überholender Autofahrer hat am Donnerstagabend einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen und frontal erfasst. Der Biker aus Marburg starb noch am Unfallort.