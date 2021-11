Wochenrückblick: Weihnachtsmärkte und Corona, Corona, Corona

Unsere mittelhessischen Themen der Woche in Bildern. Fotos: Pascal Reeber/Tanja Freudenmann/dpa/Andrea Warnecke/dpa-tmn

MITTELHESSEN - Steigende Inzidenzen, 3G am Arbeitsplatz und in Krankenhäusern, neue Regeln in Hessen: Corona hat das Land wieder fest im Griff. Das zeigen auch unsere Klickhits der zweiten Novemberwoche sehr deutlich.

Samstag

Die Adventszeit steht vor der Tür - und einige Weihnachtsmärkte sind zurück. In Haiger und Dillenburg gibt es ein abgespecktes Programm. Herborn plant mit dem Stadtpark. Was im Dillkreis an Veranstaltungen geplant ist, hat am Samstag die meisten User interessiert.

Sonntag

Die Odyssee eines 13-Jährigen und seiner Familie hat am Sonntag die Gemüter erregt: Der Junge aus Wetzlar darf als Kontaktperson darf erst zurück in die Schule, wenn er nachweislich nicht mit Hepatitis A infiziert ist. Doch der Weg zum Bluttest ist kompliziert.

Montag

Auch Corona darf natürlich in den Klickhits der zweiten Novemberwoche nicht fehlen. Seit einigen Tagen gelten in Hessen neue Regeln für die Eindämmung des Erregers: Quarantäne-Regeln für Schüler, 2G-Lockerungen und mehr.

Dienstag

Ein weiteres Corona-Thema hat am Dienstag die meisten User interessiert: 3G am Arbeitsplatz - Darauf müssen sich Beschäftigte einstellen. Die Coronazahlen steigen, die Politik reagiert. Was geplant ist - und was ungeimpften Arbeitnehmern drohen könnte, wenn sie sich nicht testen lassen.

Mittwoch

Die Aufbauarbeiten für das Wetzlarer Weihnachtsflair in der Altstadt sind in dieser Woche gestartet, und früh zeigt sich: Die Vorfreude ist groß! Das Stadtmarketing erklärt, was auf Schiller- und Domplatz gilt.

Donnerstag

Und schon wieder Corona: Die Zahlen schnellen in die Höhe. In den Lahn-Dill-Kliniken müssen wieder mehr Corona-Patienten behandelt werden. So ist die Lage in Wetzlar und Dillenburg.

Freitag

Ein weiterer Artikel rund um die Lahn-Dill-Kliniken hat am Freitag die meisten Klicks erzielt: Die Krankenhäuser verschärfen aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung ihre Regeln für Besucher: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss jetzt draußen bleiben.