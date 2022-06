Wochenrückblick: Zivilcourage und Freibad-Neubau

Die Bilder zu den Artikeln der Woche. Fotos: Gross, Jaskari, Leyendecker, Linker, Müller/dpa, Reeber, VRM

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es. Die Links zu den Texten finden Sie am Artikelende.

Samstag

Outokumpu in Dillenburg bleibt auf Erfolgskurs

Der finnische Stahlkonzern Outokumpu, zu dem auch das Dillenburger Kaltwalzwerk gehört, bleibt nach eigenen Angaben "auf Erfolgskurs". Im ersten Quartal verzeichnete das Unternehmen mit Hauptsitz in der finnischen Hauptstadt Helsinki einen Nettogewinn von 251 Millionen Euro. Daran, so teilt der Konzern mit, habe der Standort Dillenburg einen großen Anteil.

Sonntag

19-jährige Herbornerin beweist Zivilcourage

Für Sevim Somak sind die Ereignisse vom 11. September 2021 immer noch nicht nachvollziehbar. Die heute 19-jährige war kurz nach Ladenschluss auf dem Parkplatz des Herkules-Baumarkts in Herborn und erlebte dort einen Streit zwischen zwei Personen, der schnell handgreiflich wurde. Die Frau habe zu schreien begonnen, Somak reagierte gedankenschnell und ging zwischen das streitende Paar.

Montag

Neue Corona-Welle? So bereitet sich der Lahn-Dill-Kreis vor

Kommt es im Herbst zu einer neuen Corona-Welle? Das lässt sich noch nicht genau einschätzen, sagt Claudia Echterhoff vom Kreis-Gesundheitsamt. "Wir müssen uns definitiv auf diese Möglichkeit vorbereiten." Aktuell steigen die Infektionszahlen im Kreis bereits stark an. Für die kommenden Monate setzt der Kreis auf einen Fünf-Punkte-Plan.

Dienstag

Lahn-Dill-Kreis: Warum kein 365-Euro-Ticket für alle?

Seit Anfang Juni können die Menschen in Deutschland mit dem 9-Euro-Ticket für wenig Geld mit Bus und Bahn reisen. Wie läuft es, was müsste besser werden? Das haben wir den Sprecher des Fahrgastbeirats, Hans-Dieter Wieden, gefragt. Er ist selbst Pendler.

Mittwoch

Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Wetzlar und Hüttenberg

Zwischen dem Hüttenberger Ortsteil Rechtenbach und Wetzlar kam es am Mittwochabend gegen 18.10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Frau verstarb noch an der Unfallstelle, ein Mann wurde schwer verletzt.

Donnerstag

Wetzlar bekommt einen Sandstrand in der City

Die beiden Komiker des Duos "Badesalz" haben es als erste gewusst. Sie haben 1997 auf ihrem Album "Wie Mutter und Tochter" Regionen in der Welt besungen, die sich durch Sandstrände auszeichnen. "Wetzlar, ned vergesse" heißt es im Text. 27 Jahre später soll aus Komik Realität werden: 2024 wird das Domblickbad nach einem Totalumbau in neuer Form öffnen - als Naturbad mit Sandstrand. Mit breiter Mehrheit haben die Stadtverordneten am Montag den Grundsatzbeschluss gefasst. Allein die AfD stimmte dagegen.

Freitag

Ochsenfest: 2800 Gäste finden in Festzelt und Biergarten Platz

Beim Wetzlarer Ochsenfest vom 7. bis 11. Juli gibt's mit Obazda und Ochs am Spieß typisch Bayrisches für rund 1800 Gäste im Festzelt und weitere 1000 im Biergarten. Die Maß Bier kostet in diesem Jahr 10,60 Euro - eine Preiserhöhung von knapp einem Euro im Vergleich zum Ochsenfest vor fünf Jahren. Personalmangel ist ein Problem.

