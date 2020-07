Wochenrückblick: Zwischen Schnupfen und Mallorca-Partys

Unsere mittelhessischen Themen der Woche im Rückblick. Fotos: dpa (4); Lahn-Dill-Kliniken; Michael Wrobel/Birdy Media/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Verschnupfte Kita-Kinder in Wetzlar, rasante Raser in Gießen, ein Ermittlungserfolg der Marburger Polizei, bissige Hunde in Wehrda: In Mittelhessen war zwischen dem 11. und 17. Juli wieder einiges los. Diese Themen haben unsere Leser am meisten interessiert.

Samstag

Im Sommer denkt man eigentlich noch nicht an Schnupfen. Doch während der Corona-Krise herrschen in den Wetzlarer Kitas strenge Regeln. Kinder mit Schnupfnasen werden oft heimgeschickt. In unserem meistgelesenen Artikel vom Samstag blickt der Wetzlarer Kinderarzt Ringenberg mit Sorge auf den Herbst.

Sonntag

Rasant ging es im meistgelesenen Artikel am Sonntag zu. Darin raste ein Autofahrer durch den Seltersweg. Eigentlich wollte die Polizei den 29-jährigen Grünberger nur anhalten, weil er ohne Sicherheitsgurt fuhr. Doch dieser trat die Flucht mit seinem Auto durch die Gießener Innenstadt an.

Montag

Weil er eine Frau vergewaltigt haben soll, hat die Kriminalpolizei Marburg am Montag einen 18-Jährigen festgenommen. Dem Tatverdächtigen wird noch ein weiteres Sexualdelikt zur Last gelegt.

Dienstag

Am Dienstag erregte die Meldung über einen Hundebiss besonders viel Aufmerksamkeit. Ein Elfjähriger nach einer Attacke durch einen Hund in Marburg-Wehrda Verletzungen im Gesicht davongetragen. Die Polizei suchte nun nach Herrchen und Vierbeiner.

Nach der Attacke haben Experten die psychologischen Hintergründe und juristischen Konsequenzen von Hundeangriffen erläutert.

Mittwoch

Gute Nachrichten am Mittwoch: Die Lahn-Dill-Kliniken in Wetzlar, Dillenburg und Braunfels öffnen die meisten Stationen wieder für Gäste. Dafür gibt es Regeln, die auch den Personenkreis und die Besuchsdauer betreffen.

Donnerstag

Dass Baustellen während der Sommferien zu so sprießen, ist bekannt. Auch Dutenhofen ist 2020 an der Reihe. Die Nachricht, dass die Sanierung der Grabenstraße beginnt, gehörte zu den meistgelesenen Texten am Donnerstag.

Freitag