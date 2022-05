Wohnen in Wetzlar: Enger, dichter, billiger?

In Wetzlar wird schon heute eifrig gebaut - nicht nur in der Bahnhofstraße. An vielen Stellen recken sich Kräne in den Himmel, wie hier längs der Altenberger Straße. Die Stadtverwaltung wird nach dem Beschluss des Stadtparlaments nun in eine vertiefende Analyse zu den Möglichkeiten der Nachverdichtung einsteigen. Foto: Pascal Reeber