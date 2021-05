Wölfe halten sich nicht an Ausgangssperren

MITTELHESSEN - Welche Nachrichten und Geschichten haben die Leser in der ersten Maiwoche am meisten interessiert? Unsere Wochenrückschau der meistgelesenen Artikel.

Sonntag

In Wetzlar sind am letzten Sonntag rund 20 Leute am Dom aufgetaucht, um zu frühstücken - unter den Augen von ebenso vielen Polizisten. Was steckt hinter der seltsamen Aktion?