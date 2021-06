Wolfgang Löwe radelt an der Spitze

Wetzlarer Stadtradelstar Wolfgang Löwe Foto: Tanja Freudenmann

WETZLAR/SCHÖFFENGRUND - Wetzlar/SchöffengrundEr hat bereits zweimal die Alpen mit dem E-Bike überquert, ist im ADFC organisiert, besitzt vier Räder, hat einen eigenen Youtube-Kanal, mit dem er Radstrecken aus der Region vorstellt, und ist zum dritten Mal Stadtradelstar in Wetzlar: Wolfgang Löwe (72) aus Laufdorf.

Herr Löwe, als Stadtradelstar dürfen Sie drei Wochen lang kein Auto fahren. Wie haben Sie sich vorbereitet?

Ich konnte mich überhaupt nicht vorbereiten, weil ich am Tag des Starts noch gar nicht wusste, dass ich es bin. Das stand mittags dann auf der Homepage der Stadt. Es war aber kein Problem, ich habe einen Fahrradanhänger und kann jederzeit damit zum Einkaufen fahren. Außerdem war ich eine Woche auf dem Ostseeküstenradweg von Lübeck bis Stralsund unterwegs, wir sind im Schnitt 60 Kilometer am Tag gefahren.

Als Stadtradelstar motivieren Sie andere zum Radfahren. In der Corona-Krise erfuhr das Radfahren einen Boom. Braucht es überhaupt Motivatoren?

Die Werbetrommel zu rühren ist wichtig, damit das langfristig so bleibt. In einem Umkreis von zehn Kilometern fährt man mit dem Fahrrad besser als mit dem Auto. Das muss den Menschen bewusst werden. Weiterer Aspekt: Meinen guten gesundheitlichen Zustand verdanke ich mit Sicherheit meiner Leidenschaft zum Fahrrad. Es stimmt, Corona hat dem Radfahren in der Tat einen riesigen Schub beschert. Auf den Radwegen ist deutlich mehr los, das ist spürbar.

Muss also in die Rad-Infrastruktur investiert werden? Wenn ja, wo am dringendsten?

Das Dringlichste wäre zunächst, in Niedergirmes zwischen Campingplatz und Siemens-Schule die Wurzeldurchbrüche im Weg zu beseitigen. Problematisch ist auch, dass nach Reparaturarbeiten Wege nicht wieder vernünftig zugeteert werden. Die Solmser Straße ist ein typisches Beispiel. Schön gemacht wurde dagegen an der Volpertshäuser Straße die Fortsetzung des Radwegs Richtung Volpertshausen.

Vor welchen Problemen stehen Radler noch?

Reisen als Radfahrer mit der Bahn ist schwierig. Es gibt ein Kontingent für Reisende mit Rad, wenn die Plätze besetzt sind, bleibt man draußen und voranmelden geht nicht. Die Bahn hat Verbesserungen angekündigt. Meine nächste Reise ist eine Alpentour mit dem Fahrrad, ich fahre mit der Bahn ab Wetzlar. Ich bin gespannt.

Wie viele Kilometer legen Sie denn im Sattel zurück?

Ich fahre jährlich rund 9000 Kilometer. Im vergangenen Jahr sogar etwas weniger, weil wegen Corona kein Gruppenfahren möglich war. Gemeinsam macht es einfach mehr Spaß.

Ihr persönliches Ziel für das Wetzlarer Stadtradeln?

Den Gießener Stadtradelstar schlagen (lacht). Er hat 1500 Kilometer, ich bin bei 1200, das schaffe ich.

