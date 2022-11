Wünsche krebskranker Kinder erfüllen

In der Markthalle des Globus-Einkaufmarkts in Dutenhofen steht wieder ein Wunschbaum. Beteiligt ist der Gießener Elternverein für leukämie- und krebskranke Kinder. (© Globus Dutenhofren)

WETZLAR-DUTENHOFEN - Kuscheltiere, Autos, Gutscheine und Süßigkeiten - es sind kleine und ganz normale Wünsche, die die Patienten der Kinderkrebsstation Peiper und weitere Kinder auf ihre Zettel geschrieben haben. Ab sofort können diese Wünsche "gepflückt" werden, denn die Globus-Markthalle in Dutenhofen hat in Zusammenarbeit mit dem Gießener Elternverein für leukämie- und krebskranke Kinder einen Wunschbaum im Restaurantbereich aufgestellt.

Seit sechs Jahren schon würden die kleinen Krebspatienten so mit ganz konkreten Geschenken bedacht, berichtet der Elternverein. Marketing-Mitarbeiterin Martina Süß hat die Spendenaktion gemeinsam mit ihrer Kollegin Stefanie Hille organisiert. 60 Wunschzettel haben sie an die Äste des geschmückten Baums gehängt. Neben den Kindern von der Station Peiper haben auch Jungs und Mädchen aus zwei Heimen in der Region ihre Herzenswünsche aufgeschrieben - alle im Alter zwischen 1 und 14 Jahren.

60 Zettel hängen am geschmückten Baum

Der Baum wird jedes Jahr komplett abgeerntet: "Bei uns ist noch kein Wunsch hängen geblieben", sagt Martina Süß.

Die Aktion sei eine großartige Unterstützung und mache die Arbeit des Vereins auch in der Öffentlichkeit präsenter, erklärt Andreas Hölzle, Vorsitzender des Elternvereins.