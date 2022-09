Würdige Beerdigung für Menschen ohne Angehörige

Die Tobiasgeschwisterschaft will Menschen, die keine Angehörigen haben, eine würdige Beisetzung ermöglichen. Symbolfoto: Christin Klose/dpa

WETZLAR - Auch in Wetzlar sterben Menschen, die keine Angehörigen haben. Ihnen will die 2017 gegründete Tobiasgeschwisterschaft eine würdige Beerdigung ermöglichen. Ihre Mitglieder wirken an den Feiern mit. Beispielsweise tragen sie die Urnen zur Bestattung.

Mit einem Gottesdienst am Dienstag, 13. September, um 18 Uhr im Wetzlarer Dom soll der Menschen gedacht werden, die oftmals von der Gesellschaft unbeachtet bleiben.

Der 13. September gilt als Namenstag des Tobias. In der Bibel wird von dem Juden Tobias in assyrischer Gefangenschaft in Ninive berichtet, der sich um Verstorbene kümmerte, die nicht beigesetzt wurden. Dem Bericht nach hat er sie begraben.

Im Anschluss an den Gottesdienst findet die Mitgliederversammlung der Tobiasgeschwisterschaft statt. Dabei werden auch neue Mitglieder aufgenommen.