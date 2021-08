XXL-Waschstraße spendet 5000 Euro für Malteser

Jetzt teilen:

WETZLAR - 5000 Euro - mit diesem Betrag ist beispielsweise die Schutzausrüstung von neun ehrenamtlichen Sanitätern der Wetzlar Malteser gedeckt. Genau diese Summe spendet die XXL-Waschstraße aus Wetzlar an die Malteser im Lahn-Dill-Kreis.

Große Veranstaltungen sind in den vergangenen Monaten fast komplett ausgefallen und so auch die Einsätze auf Sanitätsdiensten für die ehrenamtlichen Sanitäter der Malteser. "Durch die Corona-Pandemie sind viele Einnahmen weggefallen, Einnahmen, die wir gut gebrauchen können", so Noah Rothgerber, Leiter Einsatzdienste der Malteser im Lahn-Dill-Kreis. Kosten für die Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte sowie deren Schutzausrüstung seien aber weiterhin entstanden. "Deshalb sind wir froh, dass wir durch die Unterstützung der XXL-Waschstraße nun wieder eine solide Grundlage für unsere laufenden Kosten bilden konnten, um so die aktuell schwierige Zeit zu überbrücken", erklärt Rothgerber weiter.

"Wir sind seit vielen Jahren fest in der Region verwurzelt, deshalb engagieren wir uns gerne für gemeinnützige Organisationen vor Ort", sagen die Geschäftsführerinnen der XXL-Waschschtraße Pamukci und Yalcin. "Angesichts der Corona-Pandemie wollten wir gerade ehrenamtliche Arbeit unterstützen und freuen uns, dass wir helfen können."